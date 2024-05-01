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    Борис Акимов Борис Акимов Как лечить расстройство трудовой идентичности

    Ожидается, что Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Однако его не получится покрыть механически за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы.

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    Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.

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    1 мая 2024, 21:15 • Новости дня

    Экс-депутат Рады Мосийчук: У Зеленского закончилась легитимность

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Западе через какое-то время поднимут вопрос о легитимности украинского президента Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.

    У Зеленского «закончилась легитимность», заявил Мосийчук в интервью, передает РИА «Новости».

    По его мнению, в скором времени западные страны зададутся вопросом о его легитимности.

    Политик добавил, что разговаривал с немецкими и австрийскими чиновниками, которые якобы обеспокоены вопросом официального статуса украинского лидера.

    В скором времени проблему начнут поднимать в западной прессе и на дипломатическом уровне.

    Ранее Зеленский заявлял, что Украина не сможет войти в НАТО до тех пор, пока «не победит» Россию.

    1 мая 2024, 17:07 • Новости дня
    Зеленского призвали наложить вето на закон о родственниках в России
    Зеленского призвали наложить вето на закон о родственниках в России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские правозащитники призвали президента Украины Владимира Зеленского ветировать одобренный Верховной радой законопроект, позволяющий увольнять украинцев с работы за сокрытие информации о связях с лицами, находящимися в России.

    Этот законопроект создает условия для притеснения и стигматизации людей, в нем нет четкого определения понятия «связи», подчеркивают правозащитники, передает ТАСС.

    В своем обращении они призывают украинского лидера вернуть документ в парламент для доработки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина признала себя диктатурой, предъявив Европе соответствующее заявление о системных нарушениях прав человека в стране.

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    1 мая 2024, 07:58 • Новости дня
    Яркую вспышку «без взрывов» заметили над Украиной
    Яркую вспышку «без взрывов» заметили над Украиной
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на среду жители нескольких регионов Украины видели в небе яркую вспышку «без взрывов», украинские СМИ считают ее «космическим явлением».

    Украинские СМИ сообщают, что «яркая вспышка» над Днепропетровской и Харьковской областями «была без взрывов». Ее также видели жители Полтавской и Сумской областей и «вероятно, ряда других» регионов страны. Официальной информации пока не поступало. СМИ предположили, что речь идет о метеоре или «другом космическом явлении», передает РИА «Новости».

    В апреле 2023 года в небе над Киевом также была замечена яркая вспышка, неизвестный объект был виден падающим с неба, а затем раздался звук взрыва.

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    1 мая 2024, 02:18 • Новости дня
    Захарова резко высказалась о заявлении польского министра об украинцах

    Захарова резко высказалась о призыве Польши к ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста

    Захарова резко высказалась о заявлении польского министра об украинцах
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала призыв Варшавы к ЕС выдать Киеву украинских граждан призывного возраста.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста. Он сообщил, что Украина и ЕС ведут переговоры по данному вопросу, передает РИА «Новости».

    «Какие же редкостные мрази, – заявила Захарова в Telegram. – Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца».

    Напомним, Косиняк-Камыш заявил, что польские власти готовы содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста. Он предупредил, что граждане Украины призывного возраста не смогут продлить право на пребывание в республике при отсутствии паспорта. В МИД Украины подтвердили информацию о распоряжении не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом.

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    1 мая 2024, 17:30 • Новости дня
    Рогов: В Работино поднят флаг России
    Рогов: В Работино поднят флаг России
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над населенным пунктом Работино в Запорожской области подняли российский флаг, заявил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    В Работино остались очаги сопротивления, продолжаются стрелковые бои, российские военные дошли до северных окраин поселка и подняли флаг Российской Федерации, сказал Рогов РИА «Новости».

    Основные силы украинских военных оставили поселок, они ушли на заранее подготовленные позиции, но часть из них пытаются сохранить «хотя бы минимальное присутствие».

    Ранее Рогов заявлял, что в Работино оставались отдельные незначительные очаги сопротивления ВСУ.

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    1 мая 2024, 07:42 • Новости дня
    Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе

    Захваченный российскими войсками в ходе СВО танк M1 Abrams доставлен на выставку трофейной техники на Поклонной горе

    Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    На выставку трофейной техники у музея Победы на Поклонной горе доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle, сообщило Минобороны России.

    И танк, и штурмовую инженерную машину российские войска захватили у Бердычей на Авдеевском направлении. Выставка начинает работу 1 мая, она будет продолжаться в течение месяца, передает РИА «Новости».

    Напомним, военкор Евгений Поддубный считает, что выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО, поскольку демонстрирует уязвимость западного оружия.

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    1 мая 2024, 05:24 • Новости дня
    Украина отказалась платить пенсии почти 300 тыс. переселенцев

    Пенсионный фонд Украины объявил о прекращении выплат почти 300 тыс. переселенцев

    Украина отказалась платить пенсии почти 300 тыс. переселенцев
    @ Nariman El-Mofty/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Почти 300 тыс. переселенцев перестанут получать пенсии, так как не прошли физическую идентификацию, сообщил Пенсионный фонд Украины.

    Пенсионный фонд сообщил, что среди «внутренне перемещенных лиц», которые получили соответствующий статус до 24 февраля 2022 года, физическую идентификацию прошли 228,4 тыс. пенсионеров. Физическую идентификацию не прошли 299,4 тыс. человек, им выплачивать пенсии не будут, передает ТАСС.

    В январе вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук сообщила о решении Киева отменить выплаты на проживание ряду категорий лиц, внутренне перемещенных, в связи с требованиями Запада.


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    1 мая 2024, 15:17 • Новости дня
    Спецназовец «Ахмата» откопал себя ножом из-под завалов после удара ВСУ
    Спецназовец «Ахмата» откопал себя ножом из-под завалов после удара ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командир группы «Ахмат» с позывным «Кыпчак» заявил, что откапывал себя ножом 14 часов из-под завалов, которые образовались из-за атаки украинских военных.

    Задачей группы «Кыпчака» был вывод раненых, пришлось пережить ночь в одном из зданий, рассказал военнослужащий РИА «Новости».

    ВСУ атаковали здание сельхоздроном «Баба-Яга», когда «Кыпчак» ночевал в подвале, здание завалилось, ему пришлось откапывать себя, но с собой был только нож. На это ушло 13-14 часов, пояснил он.

    Здание располагалось в прямой зоне видимости украинских военных, подойти ближе к нему российским военным «было практически невозможно», потому помощи попавший в ловушку не ждал.

    Командир отряда «Механик» пояснил, что «Кыпчак» находился в состоянии оглушения, истощения и также был обезвожен, но все же смог превозмочь все трудности и выбраться.

    В марте российский военнослужащий в одиночку атаковал группу украинских солдат в окопе с помощью гранаты.

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    1 мая 2024, 10:59 • Новости дня
    Украинцы высмеяли свой МИД из-за сгенерированного ИИ спикера
    Украинцы высмеяли свой МИД из-за сгенерированного ИИ спикера
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины презентовало нового спикера Викторию, созданную с помощью искусственного интеллекта, чем вызвало шквал насмешек в свой адрес со стороны украинцев.

    Общество не оценило нововведение и обрушилось с критикой на украинское дипведомство, передает RT.

    «Когда наш артист в свой лондонский дворец сбежит, тоже, наверно, вместо себя какой-нибудь искусственный интеллект оставит», – написал один из пользователей.

    «Украинцы закончились? Остались зимбабвийцы только?», – прокомментировал другой.

    Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подобное использование ИИ – «не прихоть, а требование военного времени».

    Ранее украинского дипломата высмеяли из-за обиды на Шольца.

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    1 мая 2024, 12:58 • Новости дня
    Стали известны сроки поставки первых F-16 Украине

    Евлаш: Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи

    Стали известны сроки поставки первых F-16 Украине
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая, заявил представитель воздушных сил ВСУ Илья.

    Отвечая на вопрос, есть ли ориентировочные даты, когда истребители начнут работать на территории Украины, Евлаш ответил, что, возможно, после Пасхи, передает РИА «Новости».

    Точной даты он не назвал, отметив, что сроки неоднократно менялись. Евлаш добавил, что, когда первые истребители прибудут на Украину, об этом сообщат.

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Киевначнет получать американские истребители F-16 в 2024 году.

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    1 мая 2024, 20:02 • Новости дня
    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины

    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины Бандака

    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделение ВС России под командованием старшины Владимира Бандака в зоне СВО раскрыло засаду украинских неонацистов и уничтожило эту диверсионно-разведывательную группу, выйдя из столкновения без потерь, сообщило Минобороны.

    Бандак засек ДРГ из пяти человек, продвигаясь по заданному маршруту, бойцы ВСУ готовили засаду на пути следования колонны российской бронетехники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Старшина решил воспользоваться преимуществом внезапного нападения и вступил в бой, четверо украинских военнослужащих были уничтожены, один попал в плен.

    Действия Бандака позволили не допустить потерь среди российских военных и уничтожить украинскую ДРГ.

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    1 мая 2024, 05:52 • Новости дня
    У Пентагона возникли трудности с поставщиками оружия

    У Пентагона возникли трудности с поставщиками при заключении контрактов для восполнения запасов передаваемого ВСУ оружия

    У Пентагона возникли трудности с поставщиками оружия
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поставщики не хотят заключать с Пентагоном долгосрочные соглашения на поставки по фиксированным ценам оружия для пополнения американских запасов после помощи Украине, говорится в докладе контрольно-бюджетного управления страны.

    В докладе сказано, что Пентагон работает над заключением многолетних контрактов «на закупку для замещения пяти типов вооружений, поставляемых Украине». Однако ряд поставщиков «неохотно» идет с Пентагоном на «долгосрочные соглашения, которые фиксируют конкретные цены на несколько лет», передает РИА «Новости».

    На конец 2023 года у Пентагона было обязательств более чем на 18 млрд долларов в рамках восполнения вооружений на складах. Кроме того, отмечается, что вскрылось множество проблем «в цепочке поставок, связанных с заменой оружия». В частности, речь идет о слишком долгих поставках, «устаревании запчастей и ограничениях поставщиков».

    Напомним, в США принят закон о военной помощи Киеву на 61 млрд долларов.

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    1 мая 2024, 11:47 • Новости дня
    Маск: Украине нужно было соглашаться на сделку с Россией в Стамбуле
    Маск: Украине нужно было соглашаться на сделку с Россией в Стамбуле
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Киеву и его западным союзникам нужно было пойти на сделку с Россией в ходе переговоров в Турции в 2022 году.

    Эту точку зрения Маск высказал, комментируя публикацию американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что появляется все больше подтверждений тому, что конфликт на Украине мог завершиться еще в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    По словам Сакса, тогда Киев мог бы сохранить свою территорию, согласившись на нейтралитет, но администрация президента США Джо Байдена сорвала эту сделку, хотя сейчас делает вид, что ее «давняя» позиция – это урегулирование путем переговоров.

    Маск также согласился со словами Сакса о том, что на фоне помощи Украине США начали испытывать острую нехватку боеприпасов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причиной срыва стамбульских соглашений стало давление Лондона.

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    1 мая 2024, 15:27 • Новости дня
    На Украине заявили о возможной смене главы Минобороны Умерова

    СМИ: Главу украинского Минобороны Умерова могут сменить на «медийного военного»

    На Украине заявили о возможной смене главы Минобороны Умерова
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский министр обороны Рустем Умеров может уйти с должности на пост министра по инфраструктуре, на это место должен прийти способный к пиару человек, утверждают украинские СМИ со ссылкой на источники.

    Причиной отставки является «постепенная зачистка» главой офиса украинского президента Андрея Ермака всех руководителей, которые имеют право «заходить самостоятельно» к Владимиру Зеленскому, пишет украинская пресса, передает РИА «Новости».

    При этом не называется следующий возможный глава Минобороны, но это должен быть «медийный военный», способный создать «пиар-эффект».

    Отмечается, что Ермак также пытается дискредитировать в глазах Зеленского главу СБУ Василия Малюка.

    Напомним, в сентябре 2023 года Зеленский объявил о решении сменить министра обороны, сняв с должности Алексея Резникова. Он предложил в качестве кандидата на должность нового главы военного ведомства Рустема Умерова.

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    30 апреля 2024, 23:41 • Новости дня
    Полиция в Киеве задержала агрессивного мужчину с мечом и винтовкой

    Tекст: Антон Антонов

    Задержан мужчина, который угрожал прохожему винтовкой, а правоохранителей встретил с мечом в руках, сообщила патрульная полиция Киева.

    Полиция сообщила, что, по словам заявителя, агрессивный мужчина «угрожал ему предметом, похожим на оружие». Когда полицейские прибыли домой к подозреваемому, дверь им «открыл гражданин, который агрессивно вел себя и держал в руках меч». Мужчина был задержан. Выяснилось, что «он спрятал винтовку, которой угрожал заявителю, в коридоре», передает РИА «Новости».

    Во вторник в Лондоне при нападении мужчины с мечом, напоминающим самурайский, в британской столице погиб 13-летний подросток.

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    1 мая 2024, 00:55 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Местные СМИ опубликовали снимок облака дыма над местом одного из взрывов, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранее во вторник взрывы произошли в Харькове.

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