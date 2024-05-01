На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.0 комментариев
Экс-депутат Рады Мосийчук: У Зеленского закончилась легитимность
На Западе через какое-то время поднимут вопрос о легитимности украинского президента Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.
У Зеленского «закончилась легитимность», заявил Мосийчук в интервью, передает РИА «Новости».
По его мнению, в скором времени западные страны зададутся вопросом о его легитимности.
Политик добавил, что разговаривал с немецкими и австрийскими чиновниками, которые якобы обеспокоены вопросом официального статуса украинского лидера.
В скором времени проблему начнут поднимать в западной прессе и на дипломатическом уровне.
Ранее Зеленский заявлял, что Украина не сможет войти в НАТО до тех пор, пока «не победит» Россию.