Экс-депутат Рады Мосийчук: У Зеленского закончилась легитимность

Tекст: Алексей Дегтярев

У Зеленского «закончилась легитимность», заявил Мосийчук в интервью, передает РИА «Новости».

По его мнению, в скором времени западные страны зададутся вопросом о его легитимности.

Политик добавил, что разговаривал с немецкими и австрийскими чиновниками, которые якобы обеспокоены вопросом официального статуса украинского лидера.

В скором времени проблему начнут поднимать в западной прессе и на дипломатическом уровне.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не сможет войти в НАТО до тех пор, пока «не победит» Россию.