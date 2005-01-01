Израиль достиг соглашения с Россией о войсках Сирии у своих границ

Израиль дал согласие на допуск к своим северным границам правительственных войск Сирии, сообщают местные СМИ.

Второй канал израильского телевидения со ссылкой на «высокопоставленного политического источника» сообщил, что были достигнуты «договоренности между Израилем и Россией в отношении северной границы», передает РИА «Новости».

Договоренности, по данным СМИ, предусматривают, что «армия (президента Сирии Башара) Асада займет позиции у границы с Израилем, а взамен русские пообещают, что там не будет присутствия Ирана и (ливанского движения) «Хезболлы».

Ранее сообщалось, что Израиль потребовал исключить любое военное присутствие Ирана в Сирии. До этого глава МИДа Сергей Лавров заявил, что сирийские войска должны контролировать южную границу страны.

Отметим, что Израиль ведет переговоры с США на тему возможности признания Вашингтоном Голанских высот израильской территорией.