Израиль потребовал исключить любое военное присутствие Ирана в Сирии

Израиль считает, что Ирану должно быть отказано в любом военном присутствии в Сирии после заявления России о том, что силы Дамаска должны контролировать сирийскую территорию вблизи израильских и иорданских границ, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Мы считаем, что не может быть места для какого-либо иранского военного присутствия в Сирии», – приводит его слова Reuters.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сирийские войска должны контролировать южную границу страны.

Отметим, что Израиль ведет переговоры с США на тему возможности признания Вашингтоном Голанских высот израильской территорией.