Политолог назвал Сергея Носова и Айсена Николаева одними из лучших мэров в стране

Эти два мэра входили в рейтинги и первой десятки, и первой двадцатки лучших мэров России. Соответственно, вот их и повысили, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя назначение бывших мэров Сергея Носова (Нижний Тагил) и Айсена Николаева (Якутск) главами Магаданской области и Якутии.

«Должность мэра автоматически не дает каких-то особых дополнительных плюсов. Но в данном случае мы имеем дело с очень хорошими мэрами, – сказал профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. – Нижний Тагил и Якутск были одними из худших городов России по всем параметрам: по экологии, благоустройству и так далее. А сейчас они преобразились и стали прекрасными современными городами. Кстати, эти два мэра входили в рейтинги и первой десятки, и первой двадцатки лучших мэров России. Соответственно, вот их и повысили».

«Носов - отличный управленец, который, очевидно, давно уже перерос рамки мэра, а губернаторские амбиции у него были и ранее», - сказал Матвейчев порталу «Лента.ру». То же самое, по его мнению, касается и Айсена Николаева.

«Николаев - это человек, который превратил город Якутск из плохого города, которым он был 10-15 лет назад, в современный по-настоящему классный город, которым можно гордится. И это при том, что город стоит глубоко на севере, посреди тундры, без единой подходящей к городу железной дороги», - добавил Матвейчев в интервью ресурсу «Газета.ру». «Он очень опытный человек, финансист, обладающий авторитетом и среди якутской элиты и прекрасно знакомый в Москве. Его поддерживает и бизнес - компания «Алроса», и «Единая Россия», – говорит эксперт.

По мнению экспертов, назначение Сергея Носова и Айсена Николаева – сигнал успешным мэрам других крупных городов, для которых открывается перспектива продвижения по карьерной лестнице. Ведь системная работа федерального центра с кадрами подразумевает и горизонтальную, и вертикальную ротацию, заявил ранее газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Врио главы региона назначен Сергей Носов, сообщили в Кремле.

57-летний Сергей Носов занимал должность мэра Нижнего Тагила. Избирался на этот пост на прямых выборах – в 2012 и 2017 годах. Ранее руководил крупными металлургическими предприятиями, был депутатом в Свердловской области и вице-губернатором региона. Известно, что в прошлом году Носов обсуждался в числе претендентов на пост губернатора Кемеровской области.

Егор Борисов, возглавлявший Якутию с 2010 года, тоже объявил об отставке с поста главы региона.

«Я принял осознанное решение об отставке по собственному желанию. Считаю, что сегодня назрел этот момент. Республике нужен новый руководитель», – написал он на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. «Сам проводил это в кадровой работе», – заметил Борисов.

Пост врио главы Якутии получил мэр Якутска Айсен Николаев. 46-летний Айсен Николаев до избрания градоначальником дважды избирался в республиканский парламент, руководил Минфином Якутии, администрацией главы региона, был вице-премьером. Избирался мэром Якутска в 2012 и 2017 годах.