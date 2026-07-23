WSJ узнала о расширении США военного присутствия на Ближнем Востоке

WSJ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

Tекст: Катерина Туманова

Приток войск, медиков и оружия последовал после сообщения о гибели трех американских солдат во время атаки Ирана на базу в Иордании.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, США перебрасывают войска, медиков и оружие на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту Трампу более мощные военные возможности, поскольку он рассматривает возможность расширения кампании против Ирана», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

Согласно данным слежения за полетами и официальным лицам США, на прошлой неделе силы специальных операций были переброшены в регион со своих американских баз, отмечается в статье.

По словам одного из чиновников, эскадрильи реактивных истребителей были размещены по всему Ближнему Востоку, а бомбардировочная авиация на базах в США и Британии находится в состоянии повышенной готовности к наращиванию операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана, а также пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики. NYT писала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.