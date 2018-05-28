Эксперт пояснил мотивацию Москвы при перестановках в губернаторском корпусе

Решение по каждой персоналии принимается исходя из личных качеств, опыта предыдущей работы, способности интегрироваться в местные элиты, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов, комментируя серию кадровых изменений в руководстве регионов России.

«Допустим, чужому человеку было бы крайне сложно возглавить Якутию – просто по той причине, что там к чужим относятся настороженно. Там нужен свой, причем лучше, чтобы он был представителем субъектообразующей национальности», – пояснил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

Смирнов отметил системную работу с кадрами, которую демонстрирует Москва, продвигая лучших управленцев. Новые назначения можно толковать как сигнал успешным мэрам других городов, перед которыми открываются перспективы роста не только внутри своего региона, но и по всей России.

При этом успешные губернаторы могут затем получать высокие посты в правительстве, как это произошло недавно с главами нескольких регионов. При этом успешные заместители федеральных министров вполне могут претендовать на посты глав регионов. Например, в течение последнего года регионы возглавили Алексей Цыденов (Бурятия), Станислав Воскресенский (Ивановская область) и Глеб Никитин (Нижегородская область).

«Чаще всего, успешные губернаторы становятся даже не заместителями министров, а министрами, как губернатор Тюменской области Якушев. Мэры действительно имеют перспективы вырасти и стать губернаторами. Надо напомнить, что некоторые из этих мэров ранее были вице- губернаторами. Иногда заместитель губернатора вначале переходит на должность руководителя областного центра, а затем уже поднимается на позицию губернатора. Но здесь мы не можем заранее говорить, станет ли успешный мэр главой своего региона или переберется в другой регион, как это случилось с мэром Нижнего Тагила, который переехал теперь в Магадан и возглавит новую для себя область», – заявил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в понедельник отправил в отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Врио главы региона назначен Сергей Носов.

Позже стало известно, что президент принял отставку главы Якутии Егора Борисова по собственному желанию, а временно исполняющим обязанности главы региона назначен Айсен Николаев.

Эксперты напоминают, что после того, как три губернатора недавно перешли работать министрами, их прежние посты остаются вакантными – это Тюменская и Амурская области, а также ЯНАО. Смирнов предполагает, что бывшего тюменского губернатора Владимира Якушева в Тюмени сменит кандидат из президентского кадрового резерва.

«В «Тюменской матрешке», скорее всего, будет назначен кандидат из путинского резерва, из президентской команды, не старый. Средний возраст от 35-ти до 50-ти, и как показывает практика назначений в Магадан и Якутск – это многодетные отцы. Кстати, это важный фактор, указывающий на стабильность человека. Мы работаем ради детей, ради будущего, ради общества и ради народа, к которому нужно быть близким и понимать его проблемы», – отметил Смирнов.