Президент России Владимир Путин принял отставку главы Якутии Егора Борисова по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Айсен Николаев, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин также провел рабочую встречу с Николаевым, сообщив о решении назначить его врио главы Якутии, сообщает сайт Кремля.

В понедельник Егор Борисов, возглавлявший Якутию с 2010 года, объявил об отставке с поста главы региона.

Айсен Николаев родился 22 января 1972 года в Ленинграде. Вырос в Верхневилюйске, в семье учителей. В 16 лет окончил с золотой медалью Верхневилюйскую физико-математическую школу и поступил на физический факультет МГУ имени Ломоносова. Завершая высшее образование в МГУ, прошел переподготовку в Академии народного хозяйства по специальности «финансовый менеджмент».

В 1994 году начал работать в московском представительстве финансовой корпорации САПИ. В 1995 году стал вице-президентом корпорации САПИ в Якутске.

В 1997 году избран депутатом республиканского парламента Ил Тумэн по одномандатному Оленекскому округу, став самым молодым депутатом в истории якутского парламента (25 лет). Работал председателем бюджетного комитета Ил Тумэн.

В 1998 году возглавил АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО – ныне крупнейший банк в Якутии.

В 2002 году вновь избран депутатом Ил Тумэн – по Богатыревскому избирательному округу (Якутск). В 2004 году назначен министром финансов Якутии. В 2007 году назначен руководителем администрации президента и правительства Якутии. В мае 2011 года назначен первым зампредом правительства республики, курирующим вопросы развития сельского хозяйства, туризма и предпринимательства, охраны природы, науки и инноваций.

4 марта 2012 года избран главой городского округа «город Якутск». Заслуженный работник народного хозяйства Якутии. Президент федерации конного спорта Якутии.