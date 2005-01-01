Глава Якутии объявил об отставке

Егор Борисов, возглавлявший Якутию с 2010 года, объявил об отставке с поста главы региона.

«Я принял осознанное решение об отставке по собственному желанию. Считаю, что сегодня назрел этот момент. Республике нужен новый руководитель», – написал он на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. «Сам проводил это в кадровой работе», – заметил Борисов.

По его словам, после избрания Владимира Путина на новый шестилетний президентский срок поставлены «абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны», потому, отметил он, республике нужен новый руководитель.

Он напомнил, что остались считанные дни до объявления дня выборов в республике, и высказался за то, чтобы они прошли этой осенью. «Каждый год проводить такие мероприятия становится накладным материально и морально», – отметил Борисов.

«Хочу поблагодарить народ Якутии за доверие, президента России Владимира Владимировича Путина – за поддержку и понимание, органов властей республики – за сотрудничество», – добавил он.

10 мая Егор Борисов отстранил от работы на период следственных мероприятий министра связи и информационных технологий Якутии Александра Борисова, подозреваемого в незаконном устройстве на работу своего сына и двоих знакомых в одно из подведомственных предприятий.