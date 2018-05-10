В Якутии министра связи отстранили от исполнения обязанностей на время следствия

Министр связи и информационных технологий Якутии Александр Борисов отстранен от работы на период следственных мероприятий решением главы региона Егора Борисова, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

«Соответствующее распоряжение Егор Борисов подписал 10 мая», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что распоряжение принято по представлению прокуратуры Якутии по итогам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства в отношении министра.

Ранее стало известно, что региональная прокуратура по материалам, поступившим из ФСБ, выявила, что министр связи и информационных технологий Якутии Александр Борисов незаконно устроил на работу своего сына и двоих знакомых, в одно из подведомственных предприятий. Сотрудники регионального УФСБ материалы направлены в следственный орган для проведения процессуальной проверки.