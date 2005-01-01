Путин уволил главу Магаданской области

Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного, покинувшего этот пост по собственному желанию. Врио главы региона назначен Сергей Носов, сообщили в Кремле.

Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Печеному 68 лет, он возглавлял Магаданскую область с 2013 года. До этого работал мэром Магадана, дважды избираясь на этот пост – в 2004 и 2008 годах.

57-летний Сергей Носов занимал должность мэра Нижнего Тагила. Избирался на этот пост на прямых выборах – в 2012 и 2017 годах. Ранее руководил крупными металлургическими предприятиями, был депутатом в Свердловской области и вице-губернатором региона.

Носов женат, у него три дочери.

Ранее в понедельник глава Якутии Егор Борисов объявил об уходе со своего поста.

Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин в понедельник займется региональными вопросами. Он не уточнил, согласована ли в Кремле кандидатура нового главы Якутии, а также планирует ли Путин встречи с губернаторами.