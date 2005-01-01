Директор Третьяковки прокомментировала нападение на картину Репина

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что нападение на полотно «Иван Грозный и его сын» Ильи Репина является страшным и пугающим событием.

«Событие страшное и пугающее, оно говорит об агрессии, царящей в обществе. Картина «Иван Грозный и его сын» – вещь важнейшая и крайне хрупкая. Она никогда не выдавалась галереей и покидала ее стены только во время войны», – цитирует Трегулову ТАСС.

Глава галереи напомнила, что картина уже пострадала от рук вандала в 1913 году. По словам Трегуловой, вандализм в отношении произведений искусства в 20 веке происходил не так уж редко.

«Можем вспомнить Джоконду, «Ночной дозор». Джоконда находится в нише под пуленепробиваемым стеклом. Около «Ночного дозора» дежурят два охранника», – отметила она. Трегулова также напомнила о нападении на картину Рембрандта в Эрмитаже, когда на нее выплеснули серную кислоту.

Ранее сообщалось, что после порчи картины в Третьяковке собрались усилить охрану музеев.

Напомним, вечером в пятницу 37-летний приезжий из Воронежа металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее картину, и повредил полотно. Картине нанесены серьезные повреждения. Причиненный ущерб оценивается в 500 тыс. рублей, однако, по мнению реставратора, есть часть картины, которую восстановить не удастся.