В Кремле анонсировали новые отставки губернаторов

Отставка губернатора Магаданской области не станет единичным случаем, сообщил источник в администрации президента.

«Это не единичный случай, замены в губернаторском корпусе продолжатся», – сказал собеседник РИА «Новости».

В понедельник президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного, покинувшего этот пост по собственному желанию. Врио главы региона назначен Сергей Носов. Перед этим глава Якутии Егор Борисов объявил об уходе со своего поста.

В ЦИК сообщили, что выборы главы Якутии и губернатора Магаданской области должны пройти в единый день голосования 9 сентября.