Стало известно, когда пройдут выборы глав Якутии и Магаданской области

Выборы главы Якутии и губернатора Магаданской области должны пройти в единый день голосования 9 сентября, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

«Поскольку время для назначения [выборов] есть, закон жестко определяет, что это второе воскресенье сентября», – сказала она РИА «Новости».

По словам Гришиной, назначение или не назначение временно исполняющего обязанности главы Якутии не повлияет на начало кампании.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного, покинувшего этот пост по собственному желанию. Врио главы региона назначен Сергей Носов. Перед этим глава Якутии Егор Борисов объявил об уходе со своего поста.