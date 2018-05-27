Президенту Италии пригрозили импичментом за госизмену

Итальянские парламентарии рассматривают возможность объявления импичмента президенту республики Серджо Маттарелле, который «находится под влиянием интересов иностранных государств», говорится в заявлении лидера «Братьев Италии» Джорджа Мелони и представителей «Движения «5 звезд».

По словам лидера «Братьев Италии», тот факт, что президент Италии отклонил кандидатуру Паоло Савоны на пост министра экономики и финансов, означает, что «Маттарелла находится под влиянием интересов иностранных государств и препятствует созданию нового правительства», передает ТАСС.

«Это требует от парламента рассмотреть [возможность] обвинения президента в государственной измене», – говорится в заявлении итальянских парламентариев.

Представители «Движения «5 звезд» пообещали представить в парламенте резолюцию об импичменте Маттареллы. Лидер «Движения» Лиуджи Ди Майо открыто заявил, что президент не хотел допустить формирования правительства с их участием.

Напомним, во воскресенье кандидат от «Лиги» и «Пяти звезд» – преподаватель и юрист Джузеппе Конте – отказался возглавить кабмин Италии из-за отказа президента республики утвердить предложенный состав нового правительства, сформированного по итогам долгих переговоров между партиями.

По признанию президента Италии, фатальным препятствием для формирования нового правительства стала предложенная Конте кандидатура министра экономики, которая угрожала присутствию Италии в зоне евро.

В тот же день Маттарелла пригласил на встречу бывшего высокопоставленного сотрудника МВФ Карло Коттарелли, чтобы предложить ему возглавить новое правительство.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что формирование правительства «друзей Путина» в Италии, которое собиралось добиваться отмены антироссийских санкций, произвело на Евросоюз шокирующий эффект.