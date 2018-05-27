Президент Италии собрался предложить пост премьера эмиссару от МВФ

Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил на встречу в понедельник бывшего высокопоставленного сотрудника МВФ Карло Коттарелли, чтобы предложить ему возглавить новое правительство, сообщают местные СМИ.

Коттарелли ранее занимал должности чрезвычайного комиссара по бюджетным расходам при правительстве Италии, а также директора департамента МВФ по фискальным вопросам, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Rainews24.

Вызов Коттарелли, имеющего долгий опыт работы в МВФ, означает, что Маттарелла видит его во главе «нейтрального правительства», которое будет выполнять текущие обязанности до проведения новых выборов, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

Коттарелли известен как разработчик методов по снижению государственных расходов и приведению в порядок госсчетов.

Напомним, в воскресенье кандидат от «Лиги» и «Пяти звезд» – преподаватель и юрист Джузеппе Конте – отказался возглавить правительство Италии.

Позднее президент Италии признался, что фатальным препятствием для формирования нового правительства стала предложенная Конте кандидатура министра экономики, которая угрожала присутствию Италии в зоне евро.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что формирование правительства «друзей Путина» в Италии, которое собиралось добиваться отмены антироссийских санкций, произвело на Евросоюз шокирующий эффект.