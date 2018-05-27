Посольство России объяснило британскому изданию, на каком языке говорят киевляне

Русский язык является наиболее распространенным средством общения среди жителей Киева, заявило российское посольство в Лондоне, комментируя публикацию британского издания Daily Mirror.

Автор статьи в Daily Mirror допустил, что в недавнем нападении на болельщиков «Ливерпуля» в столице Украины якобы могли принимать российские футбольные хулиганы. Автор материала пришел к выводу, что в нападении могли принимать участие россияне, поскольку надписи на их футболках были на русском языке. «Расследование» газеты также основывалось на видео, на котором офицер полиции разговаривал с одним из подозреваемых на русском языке.

«Невежество или осознанное распространение фейковых новостей?» – задается вопросом посольство России в Twitter. «Daily Mirror обвиняет «русских» в нападении на болельщиков «Ливерпуля», поскольку те говорили по-русски», – пишет российское диппредставительство.

Посольство подчеркнуло, что «российских мужчин призывного возраста не впускает в страну пограничная служба Украины, а русский язык является наиболее распространенным в Киеве».

Отметим, украинские власти не пускали в страну россиян, желавших посетить финал Лиги чемпионов.

Напомним, в четверг около 20 украинских хулиганов напали на фанатов «Ливерпуля» в одном из киевских ресторанов. На следующий день в Киеве произошла еще одна драка болельщиков. Интернет-пользователи сразу предположили, что в беспорядках украинские власти усмотрят «руку Кремля.