На Украину не пустили четырех футбольных болельщиков из России

Пограничная служба Украины не пустила четырех футбольных болельщиков из России под предлогом того, что они якобы относятся к ультрас клуба «Торпедо».

В сообщении МВД Украины в Facebook говорится, что российские болельщики «не смогли подтвердить цели пребывания», а также якобы не имели подтверждающих документов.

«Также пограничники установили, что они относятся к ультрас российского ФК «Торпедо» (город Владимир)», – говорится в сообщении.

При осмотре у россиян обнаружили символику с агрессивными элементами изображения фанатов-ультрас футбольного клуба, утверждают в МВД Украины.

В субботу на стадионе «Олимпийский» в Киеве «Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов.

Тем временем пользователи соцсетей активно обсуждают произошедшее в Киеве нападение на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль», который 26 мая сыграет на финале Лиги чемпионов в украинской столице.