Соцсети отреагировали на нападение украинских хулиганов на британских фанатов

Пользователи соцсетей активно обсуждают произошедшее в Киеве нападение на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль», который 26 мая сыграет на финале Лиги чемпионов в украинской столице.

Так, правозащитница Галина Запорожцева отметила, что во время Чемпионата Европы по футболу в 2012 году, часть матчей которого также проходили на Украине, не было «ни единой драки, ни нарушений правопорядка». «Скажите, а мы не предупреждали, что Украину превратили в Сомали?» – иронизирует она, подчеркивая, что после такого можно «дать оценку предыдущей власти и нынешнему режиму».

«Не могу удержаться, но у нас в Донецке, когда были игры, такого не случалось», – вспоминает Виктория Корсаюцкая.

«В нормальной стране после таких провокаций глава МВД уже подал бы в отставку. А у нас Авакова на то и ставили заказчики, чтобы прикрывал все эти провокации. Пора бы киевлянам выходить на охоту и отстреливать этих малолетних дебилов, которые уже четвертый год портят имидж Украины», – написал Slava Zitomirskiy.

«А куда смотрит полиция? Зачем вообще нам нужно содержать ее, если она не выполняет своих обязанностей?» – задается вопросом Ольга Кашутина.

Некоторые пользователи нашли связь между нападавшими и событиями на Майдане.

«Позорище Майдана и майданутых. Английские СМИ назвали бандитов в масках, напавших на болельщиков «Ливерпуля» – «как собаки». А когда в 2013-14 такие же нападавшие в балаклавах с битами и пистолетами атаковали Киев, то Великобритания поддержала Майдан, все избиения и убийства. Теперь проглотите. В Киеве сейчас полиции и нацгвардии больше, чем жителей и гостей. Как же случилось, что произошло такое нападение и разгром ресторана, а задержаны только двое? Остальным дали уйти?» – написала киевлянка Ева Русина.

«Фантастическая встреча! Добро пожаловать в наше безумие! Спасибо, что приехали. А ливерпульцы сделают свои выводы – побили их русские. Мы для них все из-под одной матки», – пишет Марина Зернина, уроженка Северодонецка.

«Британцам очень доходчиво показали, что Майдан – это не очень весело», – заметил Юрий Ткачев из Одессы.

«И почему я не удивлена (нападением)? Но опасно, по мнению британских СМИ, в России. А где еще?» – написала Мила Иванова.

Многие также шутят по поводу того, что украинские власти обязательно увидят «руку Кремля» в этих беспорядках. «Я как диванный эксперт не могу сказать, кто это был, но Путин точно ответит за это», – написал Kizlop 1.

На замечание одного из комментаторов о том, что произошедшее – провокация, якобы устроенная Россией, пользователь Jesus Christ написал по-английски: «Да, я ясно вижу, как Путин сражается... Да... Украинцы так и не смогли взять вину на себя. Нация отбросов».

Накануне в интернете появилось видео нападения в Киеве на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль».