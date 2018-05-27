В Берлине прошел многотысячный марш протеста против мигрантов

В столице Германии в воскресенье, 27 мая, прошли несколько демонстраций против политики правительства канцлера Ангелы Меркель, исламизации Германии и миграции, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным полиции Берлина, на улицы вышли более 25 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Одна из демонстраций была организована правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), к ней присоединились более 5 тыс. человек. Лозунг протеста АдГ – «Будущее для Германии».

В то же время 20 тыс. человек протестовали против партии АдГ и нетерпимости. Они скандировали «Остановите ненависть! Остановите АдГ!». Противники «Альтернативы для Германии собрались в 13 различных точках Берлина, в том числе несколько тысяч человек собрались перед зданием рейхстага.

В середине мая немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала в конституционный суд жалобу на канцлера Ангелу Меркель из-за ее миграционной политики.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о движении немок, выступающих против домогательств со стороны мигрантов.