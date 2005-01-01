На Меркель подали в суд

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала в конституционный суд жалобу на канцлера Ангелу Меркель, сообщил юрист партии Штефан Бранднер.

Жалоба связана с миграционной политикой правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Zeit.

Бранднер уточнил, что жалоба была подана в конституционный суд города Карлсруэ еще 14 апреля, однако сообщается об этом лишь сейчас.

Из жалобы следует, что при разработке миграционной политики правительство нарушило право бундестага участвовать в решении вопроса, потому АдГ требует проверить решение Меркель об открытии для беженцев границы с Австрией, которое было принято в сентябре 2015 года.

Юрист отметил, что «жалоба может изменить мир», если «приведет к желаемому результату». Кроме того, в этом случае Меркель должна будет в кратчайшие сроки покинуть пост.

Ранее критики канцлера ФРГ Ангелы Меркель из блока ХДС/ХСС, которые объединились в «Союз за ценности», призвали главу правительства Германии отказаться от центристской политики и перейти к более консервативному курсу, предполагающему быструю и последовательную высылку нелегальных мигрантов и отмену двойного гражданства.