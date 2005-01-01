Благотворительный забег «Бегущие сердца» в Москве собрал более 40 млн рублей

Участники зеленого марафона «Бегущие сердца» в Москве пожертвовали свыше 40 млн рублей в благотворительный фонд фотомодели Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».

Как сообщила ТАСС руководитель организационного комитета Полина Киценко, по всей России в акции почувствовали более 100 тыс. человек. «Благодаря нашим спонсорам, мы собрали 40 млн 500 тыс. рублей в Москве, и эта цифра не окончательная», – сообщила она, отметив, что сбор средств продолжается.

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф добавил, что одновременно с марафоном в Москве дан старт забегам в 56 городах России, а еще в акции участвовали Казахстан и Белоруссия. Зеленый марафон Сбербанка прошел совместно с фондом «Обнаженные сердца». «Сегодня мы бежим со смыслом, смысл заключается в помощи детям», – сказал Греф, выразив благодарность всем участникам мероприятия.

Акция прошла на три дистанции: 4,2 километра, 10 километров и 21,1 километра. Кроме того, отдельный соревновательный зачет прошел на дистанции 10 километров для людей с ограниченными возможностями, пользующихся инвалидной коляской. На финише все участники марафона получили медаль.

На старт вышли олимпийские и паралимпийские чемпионы, звезды театра и кино, журналисты, политики, бизнесмены и другие медийные личности. В забеге принял участие и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков – он присоединяется к таким акциям не впервые. Министр культуры Владимир Мединский также присутствовал на мероприятии вместе с супругой.

А вот посол государства Катар в России Фахад бен Мохамед Альт-Аттыйя вместе с атлетами из Дохи впервые поучаствовал в марафоне. Он отметил отличную организацию мероприятия. «Атмосфера невероятная, вообще я рад видеть такое количество людей, которые пришли с семьями, объединенные одной идеей», – сказал он, пообещав, что в следующем году на забег выйдут больше граждан Катара.

Ранее в ГУ МВД по столице сообщали, что в марафоне в Москве приняли участие 15 тыс. человек.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин передал в безвозмездное пользование на 10 лет комплекс из двух зданий на Новинском бульваре фонду «Обнаженные сердца», основанному моделью и общественным деятелем Натальей Водяновой в 2004 году.