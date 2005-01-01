Благотворительный забег «Бегущие сердца» в Москве собрал более 40 млн рублей

Взгляд
27 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:08  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Путин предложил Европе освободиться от Америки

Владимир Путин с Ван Цишанем, Кристин Лагард, Эммануэлем Макроном и Синдзо АбэФото: Александр Рюмин/ТАСС
Тема национального суверенитета стала ключевой в ходе дискуссии на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Президент Франции Эммануэль Макрон так горячо убеждал всех, что у его страны есть настоящий суверенитет, что Владимир Путин в ответ не выдержал – и сделал Европе исключительно щедрое предложение. Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Зачем ВСУ принялись прыгать в Донбассе

ВСУ используют тактику «жабьих прыжков»Фото: Maksim Levin/Reuters
Украинские вооруженные силы на линии разведения сторон в Донбассе снова предприняли попытку занять значительную по площади часть «серой зоны» и даже целое село на стратегически важном для ситуации на фронте участке. Для этого они прибегли к тактике «жабьих прыжков», отражающей суть новой стратегии ВСУ. Однако с чем в принципе связано новое обострение в Донбассе? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Каким должен быть девиз нашей футбольной сборной

Антон Крылов, журналист
На чемпионаты мира принято сочинять девизы для каждой из команд-участников. Девиз сборной России этого года вызывает, прямо скажем, не самые позитивные ассоциации. Но лозунги большинства других команд выглядят ничуть не лучше. Подробности...
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У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
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Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2» поборется с украинской реальностью

Максим Ваганов, публицист
Стрелок наконец-то пришел в себя. Голова болела, сознание путалось. У дверей стоят двое. Толстый, в белой рубашке и неприятный на вид, подошел к Стрелку. Он нагнулся, чтобы сталкер услышал слова: «Ну що, москаль, добiгався?» Подробности...
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          Благотворительный забег «Бегущие сердца» в Москве собрал более 40 млн рублей

             27 мая 2018, 14:43
          Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
          Текст: Ольга Никитина

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          Участники зеленого марафона «Бегущие сердца» в Москве пожертвовали свыше 40 млн рублей в благотворительный фонд фотомодели Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».

          Как сообщила ТАСС руководитель организационного комитета Полина Киценко, по всей России в акции почувствовали более 100 тыс. человек. «Благодаря нашим спонсорам, мы собрали 40 млн 500 тыс. рублей в Москве, и эта цифра не окончательная», – сообщила она, отметив, что сбор средств продолжается.

          Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф добавил, что одновременно с марафоном в Москве дан старт забегам в 56 городах России, а еще в акции участвовали Казахстан и Белоруссия. Зеленый марафон Сбербанка прошел совместно с фондом «Обнаженные сердца». «Сегодня мы бежим со смыслом, смысл заключается в помощи детям», – сказал Греф, выразив благодарность всем участникам мероприятия.

          Глава Сбербанка Герман Греф и топ-модель, организатор благотворительных проектов Наталья Водянова приветствуют участников марафона.<br>Как рассказал Греф агентству ТАСС, в прошлом году в этом марафоне приняли участие более 50 тысяч сотрудников банка из 330 тысяч, работающих в филиалах по всему миру.<br>«Будучи здоровыми, имеющими возможность принимать участие в спортивных мероприятиях, мы помогаем тем, у кого такой возможности нет. Сама возможность помощи – огромное благо для любого человека», – подчеркнул глава Сбербанка

          Акция прошла на три дистанции: 4,2 километра, 10 километров и 21,1 километра. Кроме того, отдельный соревновательный зачет прошел на дистанции 10 километров для людей с ограниченными возможностями, пользующихся инвалидной коляской. На финише все участники марафона получили медаль.

          На старт вышли олимпийские и паралимпийские чемпионы, звезды театра и кино, журналисты, политики, бизнесмены и другие медийные личности. В забеге принял участие и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков – он присоединяется к таким акциям не впервые. Министр культуры Владимир Мединский также присутствовал на мероприятии вместе с супругой.

          В марафоне приняли участие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга, фигуристка Татьяна Навка

          А вот посол  государства Катар в России Фахад бен Мохамед Альт-Аттыйя вместе с атлетами из Дохи впервые поучаствовал в марафоне. Он отметил отличную организацию мероприятия. «Атмосфера невероятная, вообще я рад видеть такое количество людей, которые пришли с семьями, объединенные одной идеей», – сказал он, пообещав, что в следующем году на забег выйдут больше граждан Катара.

          Ранее в ГУ МВД по столице сообщали, что в марафоне в Москве приняли участие 15 тыс. человек.

          Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин передал в безвозмездное пользование на 10 лет комплекс из двух зданий на Новинском бульваре фонду «Обнаженные сердца», основанному моделью и общественным деятелем Натальей Водяновой в 2004 году.


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