В благотворительном марафоне в Москве приняли участие более 15 тыс. человек

Более 15 тыс. человек принимают участие в благотворительной акции в центре Москвы – Зеленом марафоне «Бегущие сердца», сообщает ГУ МВД по столице.

«В мероприятии принимают участие свыше 15 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», – сообщается на сайте ведомства.

Главный старт марафона был дан на Васильевском спуске, передает ТАСС. Марафон проходит под девизом «Бежим со смыслом».

В целом акция проходит в 54 городах России, ожидалось участие свыше 150 тыс. человек. Организаторы – Сбербанк и благотворительный фонд «Обнаженные сердца».

Марафон «Бегущие сердца» был создан креативным директором PODIUM market, атлетом-любителем Полиной Киценко и моделью Натальей Водяновой в 2015 году в поддержку программ фонда помощи детям «Обнаженные сердца».