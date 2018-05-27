В Чехии заявили о непричастности России к отравлению Скрипалей

Эксперт в области безопасности и бывший начальник Военной разведывательной службы Чехии Андор Шандор заявил, что Москва не причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

«Я считаю очень шаткими обвинения в адрес Кремля, основанные просто на формулировке о том, что никто, кроме русских, не умеет синтезировать «Новичок», а значит, виноваты они», – заявил он в интервью чешскому изданию Parlamentni Listy, текст которого передает «ИноСМИ».

Он отметил, что «неразумно» было заявлять подобное, так как выяснилось, что Чехия тоже умеет синтезировать «Новичок».

Кроме того, заметил Шандор, если бы применили именно «Новичок», Скрипали были бы «уже давно мертвы», но они даже выписаны из больницы.

Усомнился он и в том, что лечение удалось подобрать сразу и так удачно.

«Скрипалям в городке Солсбери обеспечили такое отличное лечение, что, как мне кажется, буквально все счастливые звезды сошлись над их головами и помогли пережить покушение. Конечно, я рад, что они не погибли, но я вижу тут противоречие с тем, что мы слышали», – заметил Шандор.

По его словам, образ России после этой истории не ухудшился.

«Я убежден, что Путин никогда не совершил бы такую глупость, как убийство двойного агента, который несколько лет пробыл в российской тюрьме и освободился восемь лет назад в 2010 году. Всегда нужно задаваться вопросом: кому выгодно? По-моему, для Путина в данном случае никакой выгоды быть не могло», – заявил эксперт.

В середине мая Сергея Скрипаля выписали из больницы в Британии, куда он попал 4 марта после, как утверждает британская сторона, отравления боевым отравляющим веществом «Новичок». Где он и его дочь Юлия, которая раньше пошла на поправку, находятся сейчас, неизвестно.

Отметим, что Лондон сразу и без каких-либо доказательств обвинил в отравлении Россию – и по-прежнему закрывает глаза на доводы Москвы по этому делу и на тот факт, что и у других стран была возможность производства «Новичка».