Президент Южной Кореи анонсировал подписание мирного договора с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассказал, когда может быть подписан документ о формальном окончании Корейской войны.

По словам Мун Чжэ Ина, после успешных переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, может состояться трехсторонний саммит США – Республика Корея – КНДР, на котором будет подписан документ о формальном окончании Корейской войны, передает ТАСС.

Тем временем глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему ориентируются, что саммит с КНДР со состоится 12 июня в Сингапуре, подготовка к нему ведется в позитивном ключе.

Трамп также выразил мнение, что успех в денуклеаризации Корейского полуострова будет благом для всего мира, в том числе для обеих Корей, Японии, Соединенных Штатов и Китая.

Накануне Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели вторую встречу в пограничном пункте Пханмунджом, в ходе которой лидер КНДР выразил «твердое намерение» встретиться с президентом США.

Ранее Трамп объявил, что Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры по «восстановлению» договоренностей о проведении двустороннего саммита в Сингапуре.