Ким Чен Ын прокомментировал возможность встречи с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничном пункте Пханмунджом прокомментировал возможность встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По данным, Ким Чен Ын выразил «твердое намерение» встретиться с хозяином Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

Кроме того, лидеры КНДР и Южной Кореи договорились, что межкорейские переговоры на высоком уровне пройдут 1 июня.

Стороны также решили ускоренными темпами продвигать отраслевые переговоры, включая переговоры военных и переговоры по линии Красного Креста.

По итогам встречи Сеул и Пхеньян подтвердили общее стремление к скорейшему выполнению условий Пханмунджомской декларации и договорились «совместно прилагать усилия в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова».

Накануне Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин во второй раз встретились в пограничном пункте Пханмунджом.

Перед этим президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры по «восстановлению» договоренностей о проведении двустороннего саммита в Сингапуре.