Трамп объявил о переговорах с КНДР по «восстановлению» саммита в Сингапуре

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры по «восстановлению» договоренностей о проведении двустороннего саммита в Сингапуре.

«У нас очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о восстановлении Саммита, который, если он случится, скорее всего останется в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и, при необходимости, будет продолжен после этой даты», – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин подсказал США способ добиться полной денуклеаризации КНДР, подчеркнув, что Ким Чен Ыном сделал все, что предварительно обещал.

Напомним, в четверг Белым дом объявил о решении Трампа отказаться от встречи с Ким Чен Ыном, после чего стороны обменялись публичными заявлениями. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Трамп испугался встречаться с Ким Чен Ыном.