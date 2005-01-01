КНДР и США сделали заявления после отказа Вашингтона от саммита

МИД Северной Кореи сделал заявление после того, как США отменили двусторонний саммит, Белый дом также объяснил отказ от встречи в Сингапуре.

О заявлении КНДР сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на замглавы северокорейского МИДа Ким Ке Гвана. Северная Корея заявила, что решение Вашингтона противоречит стремлениям международного сообщества, передает РИА «Новости».

Со своей стороны, КНДР по-прежнему заинтересована в переговорах. Северокорейские власти считают, что саммит с США нужно провести как можно скорее, так как необходима разрядка сложных отношений.

КНДР выразила готовность провести саммит в любое время и в любом формате.