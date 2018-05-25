Путин подсказал США способ добиться полной денуклеаризации КНДР

Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами ведущих СМИ подсказал, как Соединенные Штаты могли бы добиться полной денуклеаризации КНДР.

По мнению российского лидера, чтобы говорить о полной денуклериаризации Северной Кореи, нужно дать Северной Корее гарантии суверенитета и неприкосновенности, передает ТАСС.

«[Необходимо дать им] гарантии возможности им самим решать свою собственную судьбу», – сказал Путин.

Ранее Путин прокомментировал отмену встречи лидеров США и КНДР. Он также подчеркнул, что лидер КНДР Ким Чен Ын сделал все, что предварительно обещал.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Трамп испугался встречаться с Ким Чен Ыном.