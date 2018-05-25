Путин отреагировал на отмену встречи лидеров США и КНДР

Президент Владимир Путин выразил сожаление в связи с отменой саммита США и КНДР, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Песков добавил, что «президент в целом обеспокоен» сложившейся ситуацией, передает РИА «Новости».

Ранее Трамп написал письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором заявил об отказе от встречи в Сингапуре. Он объяснил это враждебностью, проявленной Северной Кореей по отношению к США. При этом КНДР демонтировала ядерный полигон.

МИД Северной Кореи сделал заявление после того, как США отменили двусторонний саммит, Белый дом также объяснил отказ от встречи в Сингапуре.

Глава российского государства Владимир Путин, комментируя решение президента США Дональда Трампа отменить саммит с Северной Кореей, заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын сделал все, что предварительно обещал.