На Украине заблокировали счета 4 млн человек из-за запрета WebMoney

Национальный банк Украины в связи с применением антироссийских санкций от 2 мая отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов «WebMoney.UA», из-за чего средства 4 млн граждан оказались заблокированными.

Под санкции попали не только WebMoney.ru, зарегистрированная в России, но и британская WebMoney Europe Ltd, а также украинская WebMoney.ua, передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.

Компания WebMoney.ua, со своей стороны, подчеркнула, что 15 лет работает на Украине, соблюдая все требования законодательства, и решение об отмене ее регистрации стало неожиданностью, при этом никто из чиновников не позаботился об интересах 4 млн простых украинцев – пользователей системы, деньги которых теперь заблокированы этим безответственным решением.

Кроме того, у оператора «ВМ-Фактор» отозвана лицензия на перевод средств в иностранной валюте без открытия счетов и отменена регистрация участника платежных систем.

В четверг Киев опубликовал новый санкционный список, насчитывающий 1748 физических и 756 юридических лиц; он синхронизирован с санкционным списком минфина США.

Кроме того, ряд российских платежных систем попал под расширенные санкции Украины в октябре прошлого года. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что украинское руководство таким образом ухудшает экономическое положение граждан своей страны, а также подробно рассказывала о том, как теперь украинские гастарбайтеры будут посылать деньги на родину.