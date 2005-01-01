Австралия не исключила «окончания дипломатических отношений» с Россией

Глава МИД Австралии Джули Бишоп прокомментировала выводы следственной группы по крушению пассажирского самолета Boeing в Донбассе.

Она призвала Москву ответить, как «современное ракетное оружие» попало в Донбасс якобы из России, а после – «немедленно возвращено обратно в Россию», передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Бишоп спросили, исключает ли она возможность «окончания дипломатических отношений» с российской стороной, на что министр ответила: «Я не исключаю никаких возможностей». Однако она отказалась «заниматься спекуляциями по поводу дальнейших шагов» Австралии.

По ее словам, Австралия изучает выводы следственной группы и «имеющиеся варианты действий», при этом проводятся консультации с другими странами, граждане которых погибли в авиакатастрофе.