Франция признала «новую роль России» в международных отношениях

Париж признает новую роль России в международных отношениях, в том числе на Ближнем Востоке, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я также признаю ту самую роль, которую Россия сейчас построила для себя и в своем ближайшем окружении, и в некоторых других регионах мира, например, на Ближнем Востоке», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, на России новая ответственность, которую накладывает «вновь приобретенная роль сильного лидера». Макрон признался, что «прекрасно осознает» эту «незаменимую роль России» в ряде международных вопросов.

Однако, добавил он, «Россия должна также соблюдать со своей стороны наши интересы», в том числе интересы «нашего суверенитета» и интересы партнеров Франции.

Путин и Макрон встретились во вторник в Константиновском дворце под Петербургом.