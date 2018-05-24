Опубликовано меню официального обеда Путина и Макрона

В Сети появилось меню официального обеда президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Им подадут блины с черной икрой, холодный борщ с козьим сыром, закуску из краба, яблоко в карамели. На горячее – стейк из осетрины с фенхелем либо оленина с артишоком. В качестве десерта членам делегаций подадут шоколадный торт, передает РИА «Новости».

Напитки, предложенные участникам официального обеда, – мерло и шардоне из виноделен Краснодарского края урожая 2014 года.

Ознакомились с меню официального обеда Макрона и Путина: осетрина, чёрная икра, вина краснодарского края pic.twitter.com/dOqSCFCHFx — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 мая 2018 г.

Вечером во вторник в Константиновском дворце под Петербургом началась встреча Путина и Макрона.

В Кремле ранее назвали темы переговоров, подчеркнув, что они не будут сведены к обсуждению проблемы вокруг Ирана. Макрон будет находиться в России 24 и 25 мая.