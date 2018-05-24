Глава СБУ назвал обязательным обмен Вышинского на Сенцова

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что обмен арестованного на Украине руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова необходим.

«Считаю, обязательно надо обменять», – передает его слова РИА «Новости».

В Кремле ранее заявили, что Россия пока не получала предложений об обмене Сенцова на Вышинского.

В понедельник в МИД Украины заявили, что украинская сторона готова рассмотреть все варианты освобождения из российской тюрьмы Сенцова, в том числе его обмен на главу «РИА Новости Украина».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об аргументах «за» и «против» такого обмена.