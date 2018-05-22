Песков прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова

Россия пока не получала предложений об обмене режиссера Олега Сенцова на задержанного на Украине главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока никаких инициатив на этот счет, насколько мне известно, не было, какой-либо информации мы не получали. Но, в любом случае, подобные вопросы не обсуждаются публично, это вопросы, которые любят тишину», – передает ТАСС слова Пескова, прокомментировавшего публикации о том, что МИД Украины не исключает вариант такого обмена.

Комментируя опубликованное на сайте газеты «Троицкий вариант» обращение ученых и деятелей культуры с призывом отправить Сенцова на Украину, Песков отметил, что это обращение «будет принято к сведению – как и те обращения, которые были до сих пор».

Песков напомнил, что вопросы о Сенцове неоднократно задавались президенту России Владимиру Путину и он на них отвечал.

«Президент говорил о своей позиции, и мне нечего добавить», – подчеркнул Песков.

Напомним, ранее в понедельник в МИД Украины заявили, что украинская сторона готова рассмотреть все варианты освобождения из российской тюрьмы украинца Олега Сенцова, в том числе его обмен на главу РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Сенцов осужден не за творчество, а за то, что посвятил себя террористической деятельности, решение суда по его делу вынесено, и для его освобождения нужно, чтобы «созрели» определенные условия.