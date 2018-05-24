Песков рассказал о «марафоне» Путина

Президент Владимир Путин в четверг на полях Петербургского международного экономического форума проведет несколько внутренних рабочих встреч, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня президент находится в Санкт-Петербурге, продолжает здесь работать. Сегодня самый настоящий марафон... Будет несколько внутренних рабочих встреч, я не буду их анонсировать, мы скажем об этом по факту. После этого начнется общение с гостями форума», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая.