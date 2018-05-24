ЕК закрыла антимонопольное дело Газпрома

Еврокомиссия закрыла антимонопольное расследование против Газпрома, которое продолжалось почти шесть лет, сообщил источник в Брюсселе.

По информации источника ТАСС, дело урегулировано без штрафов, ЕК приняла доработанные предложения Газпрома по урегулированию досье.

В ближайшее время об этом будет объявлено официально, добавил источник.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) может принять предложения Газпрома по урегулированию антимонопольных претензий и закрыть дело против компании без штрафов.

Напомним, Еврокомиссия начала расследование в отношении Газпрома в сентябре 2012 года из-за якобы ряда нарушений конкуренции в Центральной и Восточной Европе.