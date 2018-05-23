СМИ рассказали о боязни Ким Чен Ыном переворота в КНДР во время поездки к Трампу

Председатель КНДР Ким Чен Ын может опасаться государственного переворота во время его отъезда в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

«Помимо прочих вещей, северокорейский лидер, предположительно, обеспокоен, что такая дальняя поездка создаст для него угрозу военного переворота или иной попытки отстранить его от власти», –цитирует публикацию РИА «Новости».

Также издание отмечает, что представители Пхеньяна намекнули властям США, что Ким Чен Ын «пуглив» в вопросах логистики. В частности, главу КНДР волнует, получит ли его самолет доступ к топливу, достаточному для полета в обе стороны, а также обеспечение его безопасности на территории Сингапура.

На прошлой неделе КНДР предьявила США условие для встречи Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом. В Пхеньяне предупредили, что КНДР будут неинтересны односторонние требования США о денуклеаризации. Белый дом позднее подтвердил, что президент США готов встретиться с Ким Чен Ыном, однако накануне вице-президент США Майкл Пенс не исключил, что Трамп может отказаться от встречи с лидером КНДР.