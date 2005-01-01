США пообещали КНДР «много всего»

Если получится решить вопрос о денуклеаризации, то США смогут помочь КНДР «улучшить жизнь людей», заявил глава Госдепа Майк Помпео.

Как заявил Помпео, в том случае, если удастся добиться денуклеаризации, Вашингтон сможет предоставить северокорейской стороне «много всего, что сможет улучшить жизнь людей» в КНДР, передает РИА «Новости».

По словам Помпео, после встречи с лидером КНДР у него сложилось впечатление, что Ким Чен Ын «ценит американские технологии и ноу-хау», считая их полезными для своей страны.

Помпео отметил, что Вашингтон все еще настроен на проведение саммита с КНДР 12 июня. Американская сторона «полностью готова» к встрече.