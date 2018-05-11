Помпео обещал Ким Чен Ыну «гарантии в обмен на денуклеаризацию»

Глава Госдепа США Майк Помпео рассказал о переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Госсекретарь США сказал, что состоялись «хорошие переговоры, субстантивные переговоры». По словам Помпео, Ким Чен Ыну нужно решить, «готов ли он в обмен на гарантии», которые предоставят США, провести «полную денуклеаризацию», передает РИА «Новости».

На встрече с главой МИД Республики Корея Кан Ген Хва Помпео заявил, что денуклеаризация «потребует жесткого режим верификации» с участием международных партнеров США.

Как сказал Помпео, если КНДР будет «решительно» проводить денуклеаризацию, то «США будут готовы работать с Северной Кореей, дабы обеспечить процветание на одном уровне» с «южнокорейскими друзьями», передает ТАСС.

Он также отметил, что освобождение трех американцев из КНДР создало условия и основу для успешной встречи между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером.

9 мая Помпео заявил, что провел «плодотворную» встречу с Ким Чен Ыном. Трамп в свою очередь сообщил, что после визита Помпео КНДР освободила троих арестованных американцев.