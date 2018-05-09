Помпео назвал встречу с Ким Чен Ыном продуктивной

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что провел «плодотворную» встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Президент США Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что после визита Помпео КНДР освободила троих арестованных американцев.

«Я провел плодотворную встречу в Пхеньяне с Ким Чен Ыном, мы добились прогресса. Я рад привести домой трех американцев», – написал он в Twitter.

Американский президент Дональд Трамп перед этим сообщил, что Помпео провел «хорошую» встречу с Ким Чен Ыном, в результате которой северокорейская сторона согласилась освободить трех американцев. «Госсекретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, встречу с которыми все ждут с нетерпением», – написал он в Twitter.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп благодарен Ким Чен Ыну и расценивает освобождение граждан США в КНДР как «жест доброй воли». Она отметила, что американцы «находятся в хорошем состоянии, они смогли зайти в самолет без посторонней помощи», передает РИА «Новости».

Ранее в среду стало известно, что Помпео прибыл в Пхеньян для обсуждения деталей предстоящей встречи между главой Белого дома Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.