Помпео прибыл в КНДР на переговоры

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прибыл в Пхеньян для обсуждения деталей предстоящей встречи между главой Белого дома Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как ожидается, в ходе переговоров стороны также обсудят возможность освобождения американцев, находящихся в заключении на территории КНДР, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, в апреле в ходе тайного визита Помпео в КНДР обсуждались перспективы проведения встречи лидера КНДР Ким Чен Ыны с президентом США Дональдом Трампом.

Отметим, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее предупредил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном осложнит поиск решений по ядерной проблеме Корейского полуострова.