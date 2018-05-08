Определились время и место саммита США и КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что место и время саммита Северной Кореи и США выбраны.

Трамп сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео едет в КНДР для подготовки саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости».

Напомним, в ходе тайного визита Помпео в КНДР и его встречи с лидером Северной Кореи обсуждались перспективы проведения встречи Ким Чен Ыны с Трампом.

Ранее Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам саммита подписали совместную декларацию, договорившись продолжать активный диалог на высшем уровне. Также они объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова. Поставив подписи под документом, главы государств обнялись.