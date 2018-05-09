Москва пообещала Вашингтону проблемы с КНДР из-за срыва ядерной сделки с Ираном

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном осложнил поиск решений по ядерной проблеме Корейского полуострова.

Он подчеркнул, что принятое Трампом решение имеет прямую проекцию на Северную Корею, тем более что оно принято незадолго до встречи лидеров КНДР и США, передает РИА «Новости».

Тем временем советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что выход Соединенных Штатов из соглашения с Ираном посылает «ясный сигнал» КНДР о том, что Вашингтон не пойдет на заключение «неадекватной» сделки.

«Выход из сделки окажет влияние не только на Иран, но и на предстоящую встречу с Ким Чен Ыном. Это пошлет ясный сигнал, что США не примут неадекватную сделку. Сигнал КНДР – президент хочет реальной сделки», – заявил Болтон, добавив, что Вашингтон ведет переговоры «только с позиции силы».

По его мнению, существующее соглашение не помешало Ирану заниматься развитием средств доставки ядерного оружия. Кроме того, имеющийся режим инспекций якобы не дает США уверенности в том, что фиксируется вся деятельность Ирана, связанная с ядерной программой.

Накануне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что установление мира на Корейском полуострове возможно только при реальном прогрессе в денуклеаризации, а также при нормализации американо-северокорейских отношений.

Между тем, Пхеньян возмутился американской трактовкой готовности КНДР к денуклеаризации.