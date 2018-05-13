США оценили профессионализм Ким Чен Ына на сложных переговорах

Госсекретарь США Майк Помпео дал оценку тому, насколько профессионально северокорейский лидер Ким Чен Ын ведет сложные переговоры.

В интервью телеканалу Fox News Помпео сравнил себя с американским баскетболистом Деннисом Родманом, который неоднократно посещал КНДР. «У меня было намного меньше подборов, чем у Денниса Родмана, но я провел немало времени с председателем Кимом», – пошутил он.

«Разговоры идут на профессиональном уровне», – приводит его слова РИА «Новости».

Помпео отметил, что вождь КНДР «хорошо разбирается в имеющейся у него информации», «знает, чего хочет добиться для северокорейского народа» и «способен к сложным переговорам, когда это требуется».

Американский госсекретарь также отметил, что Ким Чен Ын следит за иностранной прессой и уделяет внимание общественному мнению.

Помпео дважды встречался с Ким Чен Ыном, последний раз – на этой неделе.

9 мая Помпео заявил, что провел «плодотворную» встречу с Ким Чен Ыном. Трамп в свою очередь сообщил, что после визита Помпео КНДР освободила троих арестованных американцев.