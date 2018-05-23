Рейтинг Порошенко на Украине упал до рекордно низкого уровня

Согласно данным социологического опроса, за последние пять лет рейтинг президента Украины Петра Порошенко упал до рекордно низкого уровня.

По заказу американского Международного республиканского американского института с 15 по 31 марта 2018 года среди населения Украины, кроме Донбасса, проводился опрос об отношении к политикам и представителям власти. В исследовании приняли участие 2400 совершеннолетних украинцев, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт социологической группы «Рейтинг».

За все время проведения аналогичных опросов с сентября 2013 года рейтинг Порошенко опустился до минимальной отметки: к президенту Украины негативно относятся 79% опрошенных. Меньше всего негативных отзывов о Порошенко было в апреле 2014 года, тогда отрицательно к политику относилось 30% проголосовавших. Однако в марте того же года был зафиксирован самый невысокий процент жителей Украины, которые относились к президенту положительно, - 13%.

По результатам опроса самым популярным политиком Украины оказался лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. 28% опрошенных отметили, что относятся к политику «скорее положительно» и «очень положительно». «Скорее отрицательно» и «отрицательно» к нему отнеслись 52%.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 21% положительных отзывов и 68% негативных.

Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные о том, что жители Украины считают главной проблемой страны. Украинцы были недовольны войной в Донбассе, президентом и Верховной радой, нехваткой рабочих мест, а также уровнем зарплат и пенсий.