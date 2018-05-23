Россия предложила США объяснить ситуацию вокруг платившего дань ИГ французского завода

Россия предложила США подумать над объяснением скандала вокруг цементного завода французской компании Lafarge в Сирии, который заподозрили в финансировании преступных группировок в Сирии, в том числе ИГ*, заявил замдиректора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Дмитрий Феоктистов.

Феоктистов заявил по итогам очередного раунда российско-американских консультаций по вопросу противодействия финансированию терроризма, что одним из вариантов в сложившейся ситуации может быть принятие заявления в международной группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ), пленарное заседание которой состоится в июне в Париже, передает ТАСС.

Он подчеркнул при этом, что Россия не спешит предъявлять обвинения, и обратил внимание на проводимое во Франции расследование действий Lafarge, сотрудники которой могли выплатить членам ИГ* и «Джебхат ан-Нусры» до 15 млн евро.

«Если эти факты подтвердятся, то это, конечно, вопиющее крупнейшее нарушение резолюции СБ ООН, эмбарго, действующего в ЕС, и вопиющий акт финансирования террористической организации. Мы предложили американцам подумать над тем, чтобы отреагировать на эту ситуацию на соответствующих международных площадках, прежде всего, в ФАТФ, может быть, в виде принятия заявления», – сказал Феоктистов.

Он добавил, что ФАТФ могла бы напомнить о необходимости «всеобъемлющего выполнения» резолюций СБ ООН по борьбе с финансированием терроризма, а также подчеркнуть, что нельзя поддерживать «никаких финансовых, торговых или экономических отношений с террористами».

Отмечается, что американцы осторожно отреагировали на предложение российской стороны, отметив, что до завершения расследования ФАТФ и ООН не следует реагировать на эту историю.

Москва же считает, что тема требует «публичной подсветки», и Россия планирует обсуждать ее с «французскими и другими коллегами».

О махинациях Lafarge в Сирии стало известно в 2016 году после расследования газеты «Монд».

Lafarge в 2007 году приобрела цементный завод в 150 километрах к северо-востоку от Алеппо, а с 2011 года развернула там выпуск продукции. Позже компания вступила в контакт с боевиками ИГ, которые стали взимать с него «налог» за нахождение на подконтрольной им территории.

В 2017 году во Франции с подами министерства экономики началось расследование ситуации вокруг Lafarge. Руководство компании признало, что их завод в Сирии платил третьим лицам, чтобы договориться с вооруженными группировками. Однако утверждалось, что компания пошла на такие меры в целях обеспечения безопасности сотрудников завода.

Завод, о котором идет речь, прекратил деятельность в Сирии в сентябре 2014 года.