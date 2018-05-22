Дело об убийстве многодетной матери на Кубани передали в центральный аппарат СК

Центральный аппарат СК России займется расследованием уголовного дела о жестоком убийстве матери пятерых детей в Краснодарском крае, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Учитывая большой общественный резонанс, который вызвало убийство матери пятерых детей в поселке Псебай Краснодарского края, председатель СК России принял решение передать это уголовное дело в производство Главного следственного управления СК России для наиболее полного и объективного расследования», – приводятся слова Петренко на сайте ведомства.

Отмечается, что в с учетом социальной напряженности в кубанском поселке, глава СК Александр Бастрыкин принял решение направить на место своего старшего помощника, который в ближайшее время вылетит в регион.

«Жители поселка напрямую смогут донести до представителя центрального аппарата СК России информацию, касающуюся как этого резонансного преступления, так и сведения об иных преступлениях, совершенных группой подростков на территории населенного пункта. Все доводы о конкретных фактах преступной деятельности будут тщательно проверены», – отметила Петренко.

По ее словам Александр Бастрыкин «поставил перед подчиненными задачу довести расследование до логического завершения, чтобы виновные не ушли от ответственности».

Ранее сообщалось, что глава Псебайского городского поселения Павел Жарков ушел в отставку по собственному желанию. До этого жители поселка Псебай Мостовского района Краснодарского края устроили волнения после жестокого убийства многодетной матери местными подростками. Они призвали к ответу главу района, следователя, местных прокуроров, полицейских, потребовав честного расследования.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию.