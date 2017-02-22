Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться.

От поселка Псебай до станицы Кущевской – более 300 километров по прямой. Но похоже, что уже второй небольшой населенный пункт Краснодарского края имеет все шансы стать именем нарицательным.

От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. Напомним, что мать пятерых детей, 40-летняя Наталья Дмитриева, была убита группой подростков. Женщину избили до полусмерти, изнасиловали и задушили.

Кровавые детали уже опубликованы во многих СМИ, поэтому отметим, что обмотанные вокруг ног кишки, разорванный рот и прочее членовредительство – такого не было даже в Кущевской. Подобное зверство вообще обычно свойственно маньякам, а тут – обыкновенные подростки, младшему из которых 16 лет. Впрочем, то, что подростковые банды бывают гораздо более жестокими, чем взрослые маньяки, известно давно.

Пожалуй, главное отличие событий в Псебае от событий в Кущевской – общественное внимание к преступлению и реакция правоохранительных органов.

В случае с Кущевской масштаб преступления и наличие среди убитых детей изначально не давали никаких шансов желающим скрыть истинных виновников (если таковые в принципе были). В Псебае жители поселка заподозрили следователей и полицейских в желании «отмазать» убийц и вышли на митинг.

Сложно сказать, действительно ли у кого-то из силовиков было желание «спустить на тормозах» это кровавое убийство. Как выясняется, слухи о том, что родители подозреваемых – «высокопоставленные сотрудники» различных ведомств, оказались лишь слухами. Отец основного подозреваемого – вовсе не «главный лесничий», а всего лишь начальник отдела на деревообрабатывающем предприятии.

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Так или иначе, но митинг состоялся. Представители власти и силовых ведомств пришли пообщаться с жителями поселка – сообщается, что это были глава Псебайского поселения Павел Жарков, прокурор Мостовского района Николай Асабин, начальник местного управления ФСБ Сергей Начесный и глава ОВД по Мостовскому району Владислав Петухов. Жарков в результате ушел в отставку, его обязанности исполняет заместитель Алексей Букин.

Основным средством координации жителей поселка стало сообщество «Подслушано Псебай» в социальной сети «ВКонтакте». Подобные сообщества «Подслушано» есть во многих небольших населенных пунктах России. Призывы прийти на митинг и покарать убийц перемежаются с поиском жилья и продажей сотовых телефонов.

Впрочем, найти там какую-то эксклюзивную информацию от жителей поселка достаточно сложно, сообщество заполонили столичные активисты и боты. Обращает на себя внимание разве что местный активист Григорий Кроливец, сторонник альтернативной медицины и версии, что дети в ТРК «Зимняя вишня» погибли, потому что смотрели «дебильный мультик» «Шерлок Гномс», в котором «персонажи гномы-педерасты». Он опубликовал видео с митинга.

Основная претензия жителей к властям и правоохранительным органам – нежелание задержать всех «членов банды наркоманов», которых люди считают виновными в убийстве. А также – «слишком мягкая статья», по которой изначально было возбуждено дело: обыкновенное убийство, без отягчающих обстоятельств.

Жителей Псебая услышали – дело взято на особый контроль центральным аппаратом Следственного комитета, а статья переквалифицирована на убийство с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием. Это уже пожизненное заключение.

В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться?

При этом совсем недавно в соседней Адыгее было совершено нападение на дом родителей бывшего вице-губернатора Мурата Ахеджака, его 79-летняя мать после пыток была убита. Сам Мурат Ахеджак, напомним, скончался в 2010 году, через два месяца после событий в Кущевской.

Официальной версии произошедшего пока нет, а в российской «Википедии» неожиданно приведена конспирологическая теория – якобы организатор убийства в Кущевской Сергей Цапок на самом деле не скончался в СИЗО, а был отпущен из-под стражи, и от родственников Ахеджака требовали сведений о его местонахождении.

Возможно, ничего специфически «кубанского» в этих убийствах нет – на этом после убийства в Кущевской настаивал тогдашний губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. По его словам, «это преступление могло произойти в любой точке края и страны. К сожалению, такие банды, бандочки, криминал в той или иной степени присутствуют везде».

Действительно, в 2016 году в Самарской области было совершено преступление, которое сравнивали с Кущевской – в своем доме были убиты замначальника штаба ГУ МВД России по Самарской области полковник Андрей Гошт и его родные. Убийство раскрыли довольно быстро, преступниками оказались выходцы из Средней Азии и Закавказья.

Таким образом, главное отличие обоих «кубанских» преступлений от трагедии в Самарской области – личности убийц, которые являются местными жителями, а не приезжими.

Вероятно, для того, чтобы свести к минимуму повторение подобных трагедий и в Краснодарском крае, и в других регионах, следует организовать на Кубани не просто проверку работы правоохранительных органов, а серьезное социологическое исследование с привлечением психологов для того, чтобы выяснить возможные предпосылки преступлений.

Главное, что должны понять и потенциальные преступники, и сотрудники правоохранительных органов, и местные власти, – скрыть что-либо от общества уже практически невозможно. Осталось научиться предотвращать трагедии.