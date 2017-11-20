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25 января, четверг  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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Украина восприняла свой долг Газпрому как новый кредит «агрессора»

Нафтогазу выгодно быть должным Газпрому, чем украинским банкамФото: Никитин Максим/ТАСС
Выяснилось, почему украинский Нафтогаз отказывается выплачивать Газпрому 2 млрд долларов, которые он должен отдать по решению Стокгольмского арбитража. Оказывается, даже с учетом штрафа задержка платежа весьма выгодна Нафтогазу, а главное, он рассчитывает на выигрыш в следующем процессе против Газпрома. Насколько обоснованны такие надежды украинского руководства? Подробности...
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Очищение России от «эксплуататоров» стало историческим казусом

Первоначально Ленин всеми силами противился национализацииФото: Серов (Раппопорт) В.А.
Ровно 100 лет назад была принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа – первый конституционный акт Советской России. Документ вышел странным. Вместо прав он говорил о мировой революции, о национализации заводов и подавлении эксплуататоров, прямо противореча политике большевиков. В частности, противником национализации был сам Ленин. Как объяснить этот казус? Подробности...
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Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает растения

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
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«Джавелины» в руках грузин отличаются от «Джавелинов» в ВСУ по степени угрозы

Тбилиси попросил 72 пусковые установки и 410 ракет к ним на общую сумму примерно в 75 млн долларовФото: Stuart A Hill AMS/MOD/wikipedia.org
Грузинская мечта сбылась раньше, чем украинская: первые американские ПТРК «Джавелин» поступили в Грузию и находятся в «безопасном месте». Вскоре местных военных научат использованию этого чудо-оружия, правда, не факт, что это убережет его от перепродажи, в том числе на Украину. В конце концов, для Грузии это до смешного бесполезные игрушки. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
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«Гордые руссокомментаторы и руссоблогеры» надувают щеки на бедолаг украинцев

Текст дня, лучшие материалы блогосферы
Че, позабыли уже всю свою собственную «майданную эпопею», скукожившую Россию вашу, за которую ваши предки в отечественных войнах воевали? Вы вспомните, вспомните, прежде чем злорадствовать теперь по поводу своих украинских соседей. Подробности...
Обсуждение: 212 комментариев

Россия вернула себе сословие воинов

Андрей Бабицкий, журналист
Казалось бы, изменение формы ответа командиру в армии с «Служу Российской Федерации!» на «Служу России!» – это какая-то никчемная малость, прихоть властителя. Между тем в этом решении неожиданно открывается бездна смысла. Подробности...
Обсуждение: 112 комментариев
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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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      Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянин
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          «Ситуация требует принятия срочных мер»

          Косвенным виновником трагедии в бурятской школе аппарат омбудсмена назвал местный ФСИН   24 января 2018, 22:20
          Фото: Александр Щербак/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Меня особенно поразила такая цифра: у половины детей не выработана позиция по поводу криминальной субкультуры. Они не знают, черное это или белое», – заявила газете ВЗГЛЯД детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она рассказала о своей реакции и предложениях в связи с тем, что в российских школах, как оказалось, порой отбывают наказание заключенные.

          В среду пресс-служба уполномоченного при президенте по правам ребенка обнародовала предварительные выводы о причинах нападения на школу в Улан-Удэ. Специалисты выявили системные нарушения.

          Как подчеркивается на сайте уполномоченного, обнаружены факты, когда для работы в школы и другие учреждения привлекались лица, находящиеся в конфликте с законом. Так, филиал ФСИН по Октябрьскому району неоднократно направлял в школу № 5 для исполнения наказания лиц, приговоренных к обязательным работам, в том числе за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия, а также угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.

          На школьных предметах мебели специалисты обнаружили надписи, пропагандирующие криминальную субкультуру «АУЕ». Использовать школу как площадку для «обязательных работ» не запрещено и, похоже, считается заурядным делом в регионах, где много «исправительных учреждений», как в той же Бурятии.

          О том, какие именно меры предлагаются для решения данной проблемы, в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

          ВЗГЛЯД: Анна Юрьевна, выясняется, к работе в школах привлекались ранее осужденные. Есть ли нужда в каких-либо изменениях в законодательстве, чтобы избежать этого?

          Анна Кузнецова: На самом деле меры, регулирующие направление осужденных в общеобразовательные школы, а также иные учреждения детско-юношеского спорта, есть в Трудовом кодексе. Там прописано, что это недопустимо или допустимо только в случае, если правительственная комиссия по делам несовершеннолетних это одобряет.

          В случаях, которым мы стали свидетелями в школе Улан-Удэ, к сожалению, этого нет. А это порождает два вектора действий: во-первых – четкое инструктирование уголовно-исполнительных инспекций на местах по действиям; и во-вторых – это внесение изменений в статью 25 УИК РФ «О порядке исполнения наказания в виде обязательных работ».

          Мы сейчас связывались с заместителем руководителя ФСИН РФ, обсуждали эту тему и договорились вместе действовать по совершенствованию этой нормы и разъяснению ее в регионах. Потому что, к сожалению, кроме региона, где произошли эти печальные события, мы обнаружили подобные нарушения и в других регионах. Сейчас этот мониторинг не завершен, говорить об объеме этих нарушений пока рано. Но это настолько недопустимая ситуация, что она требует принятия срочных мер.

          Родителям должно быть известно, не работает ли в качестве дворника в детском саду осужденный за преступления. Это должно быть принципиально недопустимо в любом случае.

          ВЗГЛЯД: Вы предложили определить орган исполнительной власти, на который можно было бы возложить обязанность по продвижению положительной информационной продукции для детей. Параллельно с этим вы предложили определить орган, который вел бы мониторинг интернета на предмет наличия информации, запрещенной к распространению среди несовершеннолетних. Но ведь есть же для этого Роскомнадзор, есть Минобразования и Минкультуры.

          А. К.: В данной инициативе точно не идет речь о создании какого-то нового органа исполнительной власти. Но речь идет о конкретизации и дополнении функционала.

          Роскомнадзор занимается мониторингом средств массовой информации. Необходимо, чтобы была поставлена задача по принудительному мониторингу интернет-пространства в целом. Мы сейчас, увы, каждый раз, когда выявляются новые интернет-угрозы, оказываемся перед фактом. Когда-то это были суицидальные группы, потом появляется иной деструктивный контент. Сегодня справимся с этими вызовами, завтра появляется иные. Потому необходим не только мониторинг, но и прогнозирование новых вызовов, что позволит принять меры профилактического характера.

          И, безусловно, вместо вот этих деструктивных явлений в соцсетях должны преобладать позитивно направленные группы. Их уже сегодня немало. Есть общественные организации, благотворительные фонды, добровольческие движения. В конце концов, президент объявил 2018-й годом волонтера и добровольца. Люди ищут возможность реализовать свои желания помочь кому-либо. Поэтому важно, чтобы любой человек, который захочет поучаствовать в добром деле, смог найти возможность для этого, в том числе с помощью интернета. Интересный и добрый контент важно продвигать и в интернете, и в реальной жизни.

          Мы сейчас работаем над созданием рабочей группы при уполномоченном по поддержке детского контента. Эту идею мы обсудили с представителями Министерства культуры и в рабочую группу пригласим всех деятелей, кто в той или иной степени созидает детский контент: фильмы, мультфильмы, кукольные театры и так далее.

          ВЗГЛЯД: Вы предложили за каждой школой закрепить по психологу. Скажите, есть ли у государства возможность обеспечить и профинансировать это?

          А. К.: Варианты решения данного вопроса сегодня прорабатываются. Интересен опыт, например, в той же Бурятии, где есть региональный закон об общественном воспитателе. Что тоже в той или иной степени может компенсировать тот недостаток специалистов в работе.

          Но на что я бы хотела обратить внимание. Если мы смотрим на этот регион, то по результатам опроса, который был проведен региональным институтом, меня там особенно поразила вот какая цифра: 47% детей в школах безразлично относятся к криминальной субкультуре. Это значит, что у половины детей не выработана позиция по данному вопросу. Они не знают, черное это или белое. И мне кажется, что это огромное поле для воспитательной работы.

          ВЗГЛЯД: Вы предлагаете в каждой школе поставить профессиональную охрану. Не превратит ли это школы в территорию обысков, неприступную крепость, изолированную от внешнего мира?

          А. К.: Я всячески предостерегаю от таких вот перегибов.

          Безусловно, из школы нельзя делать бункер и нельзя допускать каких-либо перегибов с охраной.

          Меры должны быть разумны, соразмерны и соответствовать интересам ребенка. Во-первых, должны быть восстановлены заборы, во-вторых – тревожная кнопка.


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